Zweijähriger kann nicht laufen: Schüler bauen ihm ein ganz besonderes Elektro-Fahrzeug

Alleine gehen? Für den zweijährigen Cillian ist das wegen eines seltenen Gen-Defekts undenkbar. Und weil die Familie des Jungen kein Geld für einen elektronischen Rollstuhl hat, haben ihm Schüler ein ganz besonderes E-Fahrzeug gebaut.

Cillian Jackson benötigt Hilfe – und zwar immer. Der zweijährige US-Amerikaner leidet an einer seltenen genetischen Erkrankung. Bewegungen fallen ihm schwer, alleine gehen ist für den Jungen undenkbar. Und trotzdem ist er jetzt mobil: Schüler einer High School im US-Bundesstaat Minnesota haben das Leben des kleinen Jungen auf einen Schlag verbessert.

Die Krankenkasse wollte nicht zahlen

Die Oberstufenschüler haben eigens ein elektrisches Gefährt – eine Art E-Rollstuhl – speziell für die Bedürfnisse des Jungen gebaut.

Die Schüler haben mehrere Wochen nach dem Unterricht an dem Projekt gearbeitet – und damit gleichzeitig auch die Mängel im US-Gesundheitssystem aufgezeigt. Ähnliche Hilfsmittel kosten oft mehr als 1000 US-Dollar. Doch die Krankenversicherung der Familie deckte das nicht ab. Der kleine Cillian wäre also weiter in seiner Mobilität eingeschränkt gewesen.

Die Eltern gaben nicht auf – und fanden Hilfe

Doch die Eltern gaben nicht auf und baten das Robotik-Team der örtlichen High School um Hilfe. Und die Schüler waren sofort dazu bereit: Sie programmierten, verkabelten und schraubten den Elektro-Untersatz zusammen. Unterstützung erhielten sie durch das „GoBabyGo“-Programm der University of Delaware. Dort werden Mobilitätsgeräte für Kinder mit der selben Beeinträchtigung gebaut.

Die Schüler übergaben der Familie jetzt das E-Fahrzeug – als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Und Cillian Jackson? Der sei begeistert gewesen, berichtet die Mutter. Der motorisierte Rollstuhl fördere seine Neugier, sagte sie. Er könne jetzt nämlich selber entscheiden, wo er hinwolle. Ohne fremde Hilfe.

Von RND