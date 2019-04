Ungewohnter Anblick: Daniela Katzenberger zeigt sich ohne Extensions

Wer an Daniela Katzenberger denkt, hat ihre lange, blonde Mähne vor Augen. Doch die ist nicht echt: Jetzt hat die 32-Jährige sich ohne ihre Extensions gezeigt – mit kurzem Bob.

Daniela Katzenberger (32) zeigt sich oben ohne. Zumindest was ihre Haare angeht: Die Kult-Blondine hat auf Instagram ein Foto von sich ohne Extensions gepostet. Zu sehen ist sie darauf mit einer Kurzhaarfrisur.

Dazu schreibt die „Katze“: „Hier, wie von euch gewünscht, ein Foto ohne meine luftgetrockneten Haartressen“. Ihre Fans sind begeistert: „Das sieht so frisch und modern aus“, heißt es in einem Kommentar. „Wow, lass die Fiffis auf der Leine, sieht toll aus!!!“, in einem anderen. Katzenberger hatte ihre Extensions gewaschen und daher das Bild gepostet.

Die Komplimente der Fans belohnte die 32-Jährige mit einem weiteren Kurzhaar-Bild, das sie im Schwimmbad zeigt. Auch hier erntet sie wieder viel Lob: „Also du siehst super aus mit kurzen Haaren! Du solltest dir noch mal überlegen, sie so zu lassen“, schreibt eine Userin.

Den Gedanken hat Katzenberger aber wohl doch verworfen: Auf den folgenden Bildern trägt sie wieder ihre Extensions.

