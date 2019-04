Eiskalte Attacke von oben: In einer südtexanischen Stadt schlugen am Wochenende Hagelbrocken so groß wie ein Baseball ein. Und für die Region waren weitere Unwetter angekündigt.

Spektakuläre Videoaufnahmen hat ein Bewohner der südtexanischen Stadt Alto gemacht: Über seinem Garten gingen am Wochenende Baseball-große Hagelkörner nieder. Meteorologen sagten für die Region südöstlich von Dallas weitere Unwetter voraus.

Der Hagelschauer im Video:

Von RND