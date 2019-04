Nach dem Tod eines Hundes in Texas sorgte ein rührender Brief der Besitzer an den Postboten für Aufsehen in sozialen Medien.

Postbote gibt Hündin jahrelang Leckerli – was nach Gretchens Tod passiert, rührt zu Tränen Da dürfte einem Postboten das Herz aufgegangen sein – und mit ihm vielen anderen: Als eine Hündin stirbt, der er täglich ein Leckerli zugesteckt hatte, bedanken sich die Besitzer mit einer rührenden Geste bei dem Briefträger. Es ist eine traurige, aber auch eine rührende Geschichte: In Texas ist Hündin Gretchen gestorben. Doch seine Besitzer nahmen das traurige Ereignis zum Anlass, dem Postboten, der immer Leckerlis für Gretchen dabei hatte, zu danken – und anderen Hunden etwas Gutes zu tun. Einem „Independent"-Bericht zufolge hatte Briefträger Fernando Barboza allen Hunden auf seiner Route immer Leckerchen zugesteckt, die kannten ihn schon und warteten auf ihre täglich Aufmerksamkeit. Als Gretchen dann starb, informierten die Hundebesitzer den Postboten darüber in einem Brief. Und legten dem Brief eine Tüte mit Leckerlis bei – für die anderen Hunde auf seiner Route. Tochter des Postboten postet Foto von brief mit Leckerlis auf Twitter Auf Twitter postete die Tochter des Postboten ein Bild der Leckerlis und des Briefes. „Mein Vater ist Postbote und gibt den Hunden auf seiner Route gern Leckerlis", schreibt sie dort. „Heute hat er uns erzählt, dass einer der Hunde auf seiner Route gestorben ist und dass die Besitzer ihm diese Tüte mit Leckerlis und den Brief gegeben haben." Gretchens Besitzer danken dem Postboten – und schenken Leckerlis für andere Hunde In dem Brief der Besitzer steht: „Gretchen ist gestern gestorben. Sie hat mich gefragt, ob Sie ihre Leckerlis, die sie nicht geschafft hat zu essen, mit den anderen Hunden auf der Route teilen würden. Sie hat es immer genossen, Sie zur Tür kommen zu sehen, und war immer glücklich, einen Snack zu bekommen. Danke." Den Tweet sahen auch Gretchens Besitzer und antworteten mit einem Video, das Schäferhündin Gretchen dabei zeigt, wie sie auf den Postboten wartet. Bellend und schwanzwedelnd steht sie an der Tür. Der Postbote wurde bereits freudig von den Hunden erwartet Mehr als 800.000 Likes hat der Post bei Twitter bereits, mehr als 185.000 Mal wurde er geteilt. Damit dürfte der Postbote aus Texas wohl einer der bekanntesten in dem US-Bundesstaat sein – und der beliebteste bei den tierischen Vierbeinern sowieso. Von RND/hsc

