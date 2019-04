Fast 19 Kilo: New Yorks dickste Katze sucht ein neues Zuhause

Eine 18,6 Kilogramm schwere Katze wurde in Manhattan in ein Tierheim gebracht – und ist damit selbst für die Tierboxen zu schwer. Der fünfjährige Barsik sucht jetzt neue Besitzer, die ihm beim Abspecken helfen.

Stolze 18,6 Kilogramm bringt Barsik auf die Waage – was deshalb besonders ist, weil Barsik ein fünfjähriger Kater ist und kein fünfjähriges Kind. Das fettleibige Tier landete am Sonntag im Animal Care Center in Manhattan, das den Kater nun vermitteln möchte.

Denn Barsik ist sogar zu groß für eine normale Unterbringung – er lebt derzeit im Büro des Tierheims. Und soll daher schnellst möglich eine neue Familie finden, die sich nicht nur liebevoll kümmert, sondern Barsik auch dabei hilft, abzuspecken. Denn das Übergewicht ist gar nicht gut für den weißen Kater mit schwarzen Flecken an Kopf und Schwanz.

Guiness hat die „dickste Katze“-Kategorie gestrichen

Zumindest im Animal Care Center in Manhattan wird Barsik vorerst den Rekord als schwerste Katze übernehmen. Ins Guinessbuch der Rekorde wird es Barsik, wie das Tierheim zunächst vermutete, allerdings nicht schaffen.

Zum einen ist der australische Rekordhalter 21 Kilo schwer, zum anderen hat Guiness bereits vor Jahren die Kategorie gestrichen, um Tierhalter nicht dazu zu animieren, ihre Tiere zu überfüttern.

Katzen werden oft falsch gefüttert

Auf der Facebook-Seite des Tierheims finden sich inzwischen mehr als 300 Kommentare zu Barsik. Viele Nutzer weisen auf falsche Fütterung von Katzen hin, indem etwa Trockenfutter permanent verfügbar ist. Auch einige Angebote, Barsik zu adoptieren, finden sich.

Das Animal Care Center hat bisher allerdings noch keine Erfolgsmeldung verkündet.

Von RND/msk