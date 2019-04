Millionär plant reales „Fortnite“ auf einer einsamen Insel

Ein anonymer Millionär will „Battle Royale“-Spiele wie „Fortnite“ in die Wirklichkeit holen. Drei Tage sollen 100 Menschen auf einer Insel gegeneinander kämpfen, bis am Ende nur noch einer übrig ist – dem „Überlebenden“ winkt ein hohes Preisgeld.

Es ist ein erbarmungsloser Kampf ums Überleben, bei der jede Sekunde zählt – der Suchtfaktor bei „Battle Royale“-Computerspielen wie „Fortnite“ ist hoch. Offenbar wurde auch ein anonymer Millionär von dieser Leidenschaft gepackt: Er will das Spielprinzip in die reale Welt holen.

Auf der Plattform „Hush Hush“, einem Marktplatz für Luxusartikel wurde eine Anzeige aufgegeben: „Wir sind auf der Suche nach jemandem, der uns bei der Gestaltung der Arena für ein von ‚Battle Royale’ inspiriertes Event für 100 Personen unterstützen kann.“ Plattformbetreiber Aaron Harpin verrät in dem Gesuch, dass es sich bei dem Auftraggeber um einen anonymen Millionär handelt. „Battle Royale-Games sind in den vergangenen Jahren unglaublich beliebt geworden und unser Kunde ist ein großer Fan, der das Spiel verwirklichen will“, heißt es in dem Text.

Letzter Überlebender erhält Prämie von 100.000 Pfund

Der Auftraggeber sei auf der Suche nach einer privaten Insel gewesen und gab dabei den Suchauftrag für die Umsetzung eines realen „Fortnite“ an die Plattform „Hush Hush“ weiter. Geplant sei auch die Ausrichtung einer Meisterschaft. Die Teilnehmer sollen dabei für drei Tage mit Softair-Gewehren und berührungsempfindlicher Schutzkleidung auf der Insel gegeneinander kämpfen. Der letzte Überlebende erhält eine Prämie von 100.000 Pfund (116.000 Euro). Sollte die Veranstaltung gut laufen, wolle der Kunde eine jährliche Veranstaltung daraus machen.

Mehr zum Thema: Was ist Fortnite und warum spielen es gerade alle?

Gesucht werde jemand aus dem Bereich Event-Management und Bühnenbilddesign, der die Gestaltung der Arena auf der Insel übernimmt. „Wenn Sie ein Fan von Filmen und Spielen sind, die sich in einer ganz besonderen Branche befinden, ist dies eine großartige Gelegenheit, eine einmalige Erfahrung zu machen und viel Geld zu verdienen“, heißt es in dem Gesuch. Es gehe um einen Auftrag im Wert von 45.000 Pfund (52.000 Euro). Der Kampf um diesen Job kann beginnen!

Von RND/mat