Heidi Klum und Tom Kaulitz: Hier soll die Hochzeit stattfinden

Das Rätsel scheint gelöst: Heidi Klum und Tom Tom Kaulitz werden wohl in Deutschland heiraten – nicht in Miami, nicht in Los Angeles, stattdessen in Nordrhein-Westfalen.

Die Spekulationen waren groß, doch jetzt scheint festzustehen: Heidi Klum (45) und Bill Kaulitz (29) heiraten tatsächlich in Bergisch Gladbach, berichtet zumindest die „Bild“-Zeitung.

Demnach wurde Kaulitz zusammen mit seiner Fast-Schwiegermutter Erna Klum bei der Besichtigung von Schloss Bensberg beobachtet, einem 5-Sternd-Luxushotel mit 120 Zimmern. An Weihnachten hatten Klum und Kaulitz ihre Verlobung bekannt gegeben. Seitdem wurde über Hochzeit und Nachwuchs spekuliert.

In Bergisch Gladbach hegte man in den vergangenen Monaten die stille Hoffnung, die berühmte Tochter könne in ihren Heimatgefilden in den Hafen der dritten Ehe einlaufen. Frei nach dem Soundtrack der Kult-Zeichentrickserie aus den 70er-Jahren: „Heidi, Heidi, komm doch heim, find’ dein Glück, komm doch wieder zurück!“

„Diese Hochzeit würde natürlich auf großes, auch überregionales Interesse stoßen, und wäre damit auch eine tolle Werbung“, hatte CDU-Politiker Wolfgang Bosbach gesagt, der zweite berühmte Bergisch Gladbacher. Zuletzt machten allerdings Berichte die Runde, wonach die Eheschließung auf Capri stattfinden könnte.

Dort verbrachte das Paar vergangenes Jahr seinen Sommerurlaub und dokumentierte dies mit einem Knutsch-Video aus der Blauen Grotte.

Weiterlesen: Bill Kaulitz plant schon den Junggesellenabschied für seinen Bruder Tom

Von RND