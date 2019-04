Rollstuhlfahrer fährt in Teich – Polizist springt hinterher

Der gehbehinderte Mann verliert in einem Park die Kontrolle über seinen Rollstuhl und fährt in einen Teich. Angeschnallt in seinem Gefährt geht er unter – ein Polizist reagiert geistesgegenwärtig.

Dramatische Szenen im Schlosspark von Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern): Ein gehbehinderter Mann verliert am Mittwochabend die Kontrolle über seinen Rollstuhl, kommt vom Weg ab – und landet in einem Teich. Der 66-Jährige droht zu ertrinken. Und doch hat er Glück. Ein Polizist spaziert in seiner Freizeit ebenfalls durch den Park, sieht den Rollstuhl des Verunglückten und springt hinterher.

Polizist hebt Kopf des Mannes über das Wasser

Der Rollstuhlfahrer befand sich laut Polizei in höchster Not. Der Beamte griff den 66-Jährigen, löste den Sicherheitsgurt vom Rollstuhl und hob den Kopf des Verunglückten über Wasser. Zusammen mit einem weiteren Passanten konnte der Beamte den 66-jährigen Mann schließlich aus dem Teich retten. Der Verunglückte erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von RND/kst