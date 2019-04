Tickender Countdown: Taylor Swift gibt Fans Rätsel auf

US-Sängerin Taylor Swift (29) heizt die Spekulationen an: Was passiert am 26. April? Dann läuft der Countdown ab, der auf ihrer Website heruntergezählt wird. Ihre Fans haben eine eindeutige Vermutung.

Popstar Taylor Swift macht es gerade spannend. Auf der Homepage der Sängerin ticket die Uhr. Und zählt Tage, Stunden, Minuten und Sekunden herunter – bis zum 26. April in knapp zwei Wochen. Jetzt rätseln die Fans von Taylor Swift, was an diesem Tag wohl passieren soll. Die Musikerin verrät bisher nichts. Viele vermuten im Netz, dass die US-Sängerin ein neues Album herausbringt – und größtmögliche Aufmerksamkeit für diesen Tag provoziert.

Mit „Reputation“ brachte die 29-Jährige im November 2017 ihr sechstes und bisher letztes Studioalbum auf den Markt. Es wurde allein in den USA mehr als drei Millionen Mal verkauft. Bei der Vergabe der American Music Awards im vergangenen Oktober setzte sich Swift in der Top-Sparte „Künstler des Jahres“ gegen Drake, Imagine Dragons, Post Malone und Ed Sheeran durch. Die Sängerin hatte zudem die Trophäen für das beste Pop/Rock-Album („Reputation“) und für die Tournee des Jahres abgeräumt.

Von RND/dpa