Notre-Dame in Flammen: Bilder und Video vom Inferno aus Paris

Die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame in Paris steht in Flammen. Und droht nicht gerettet werden zu können. Hier gibt es ein Video und Bilder vom verheerenden Inferno in Frankreichs Hauptstadt.

Die Pariser Kathedrale Notre-Dame ist weltberühmt und gehört zu den Top-Touristenattraktionen der französischen Hauptstadt. Jährlich wird sie von Millionen Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Seine-Insel Île de la Cité. Sie zählt seit 1979 zum Weltkulturerbe der Unesco.

Notre-Dame in Flammen: Hier gibt es alle Entwicklungen im Live-Blog

Die Geschichte der Kathedrale reicht bis ins Jahr 1163 zurück, als der Bau unter Bischof Maurice de Sully begann. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: Die Kathedrale ist 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

Seit Montagabend steht der prächtige Bau in Flammen.

Hier gibt es das verheerende Feuer im Video.

Sehen Sie hier die Bilder von den Flammen aus Paris.

Von RND/mrz/dpa