Hass auf Blitzer? Unbekannte flexen Blitzer in Leipzig ab – und das nicht zum ersten Mal

In Leipzig scheinen die Blitzer gefährlich zu leben – an derselben Stelle wurde nun zum zweiten Mal ein Blitzer abgesägt und mitgenommen. Ein drittes Gerät ist an dem Ort bereits explodiert.

Da hat wohl jemand einen teueren Strafzettel bekommen. Am Montagmorgen um 8.20 Uhr fiel Mitarbeitern des Ordnungsamtes auf, dass eine stationäre Messstation – ein Blitzer – in der Travniker Straße in Leipzig, Stadtteil Wahren, fehlt.

Unbekannte hatten den Blitzer nach Polizeiangaben abgeflext und entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Bei dem installierten Gerät handelte es sich um ein älteres Modell vom Typ Traffipax Traffiphot-S mit Digitalkamera, im Volksmund auch „Starenkasten“ genannt.

Diebe haben an derselben Stelle schon einmal einen Blitzer mitgenommen

Genau an derselben Stelle hatten Diebe bereits 2013 einen Blitzer abgesägt und mitgenommen. 2015 war die Radarfalle durch eine Explosion zerstört worden. Doch Strafzettel wurden trotzdem verteilt: 72 Blitzer-Bilder konnten damals aus dem zerstörten Gerät gerettet und zur Anzeige gebracht werden.

Laut Polizei waren die Diebe zwischen dem vergangenen Mittwoch, 9.38 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, am Werk. Die Kripo ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Sie sucht Zeugen und Hinweise. Diese können sich telefonisch unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 oder bei jeder Polizeidienststelle melden.

Von RND/lin/nöß