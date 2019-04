28 Tote bei Busunglück auf Madeira – alle Opfer sollen Deutsche sein

Auf der Ferieninsel Madeira kam es zu einem schweren Unglück mit einem Reisebus. Nach offiziellen Angaben aus Portugal soll es 28 Tote gegeben haben. Alle sollen deutsche Staatsangehörige sein.

Bei einem schweren Busunglück auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira sind am frühen Mittwochabend mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern – 11 Männern und 17 Frauen – soll es sich um deutsche Touristen handeln. Das sagte der zuständige Bürgermeister Filipe Sousa dem portugiesischen Sender RTP3. Dazu gab es von deutscher Seite noch keine offizielle Bestätigung. „Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Lissabon stehen mit den örtlichen Behörden in Kontakt“, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwochabend. Der Regionalpräsident von Madeira hat nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur dem deutschen Botschafter wohl bereits ein Kondolenzschreiben zukommen lassen.

Der Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über den Bus verloren, der daraufhin eine Böschung hinunter auf ein Haus stürzte. In dem Bus sollen sich den örtlichen Behörden zufolge 50 Menschen befunden haben.

Madeira: Busunglück ereignete sich gegen 18.30 Uhr

Der Fahrer und der Reiseleiter sollen verletzt überlebt haben. Mehrere weitere Urlauber seien in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Funchal gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Lusa.

Das Unglück ereignete sich dem örtlichen Zivilschutz zufolge gegen 18.30 Uhr in der östlich von Funchal gelegenen Gemeinde Caniço. Zahlreiche Rettungswagen waren im Einsatz.

