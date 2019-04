„Rote Rosen“-Star gibt Nachhilfe zum Thema Sex

Schauspielerin Cheryl Shepard („Rote Rosen“) startet ein neues Youtube-Format, in dem sie die Menschen über Sexualität aufklärt.

Masturbation, Nacktheit oder Erektion: Ab 30. April gibt „Rote Rosen“-Schauspielerin Cheryl Shepard (53) gemeinsam mit ihrer Freundin und Sexualtherapeutin Dr. Carla Pohlink (45) Nachhilfe zum Thema Sex. In der „Sexsprechstunde“ soll es in mehreren, rund sieben Minuten langen Kurzfilmen keine Tabus geben.

Die Schauspielerin sagt gegenüber der Bild-Zeitung: „Es gibt mehrheitlich Frauen, aber auch Männer, die sich schwer tun, Worte wie Scheide oder Penis laut auszusprechen. Die Wortlosigkeit in Schlafzimmern führt zu Problemen unterschiedlichster Art. Für mich heißt das, lernt miteinander zu reden, das hilft!“

Viel aufzuarbeiten

Laut Shepard gäbe es in Sachen Sex immer noch viel aufzuarbeiten: „Es gibt so viele Sorgen, aber auch einfach Unwissen rund um das Thema Sex, da wollen wir Aufklärung leisten.“ Und das betreffe nicht nur das weibliche Geschlecht: „Auch Männer bekommen Aufklärung, damit sie ihre Partnerin und das, was in deren Körper passiert, besser verstehen können.“

Cheryl Shepard schreibt derzeit an einem Erotikroman. Das gab die Initialzündung für die Idee des Aufklärungsformates. „Bei der Recherche für mein Buch haben wir festgestellt, dass es seit Erika Berger und ,Eine Chance für die Liebe’ keine wöchentliche Aufklärungsshow mehr gibt. (…) Das fehlt einfach, auch in einer eigentlich so aufgeklärten Gesellschaft wie heute.“

Erste Themen: Gesundheit und Nackt sein

Mit Hilfe eines befreundeten Kameramannes haben die Frauen ein kleines Studio einrichten und die ersten Folgen bereits produzieren können. Shepard gibt einen kleinen Einblick, worum sich ihre ersten Episoden drehen werden: „Beim Thema Gesundheit geht es darum, wie Sex die Gesundheit fördert und ob man bei gewissen Erkrankungen auch Sex haben kann, ohne dass es gefährlich wird. Beim Thema Nacktheit diskutieren wir auch darüber, dass man sich annehmen soll, wie man ist. Frauen brauchen keine Hemmungen wegen Cellulite zu haben. Auf die sollten wir stolz sein, die haben wir uns verdient. Frauen mit elastischem Bindegewebe haben übrigens bei Kinderkriegen weniger Schwierigkeiten.“ Außerdem sehe man Cellulite sowieso nur bei falschem Licht.

