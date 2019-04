Hakenkreuz-Fahnen an sächsischer Autobahn aufgehängt

Unbekannte haben an einer sächsischen Autobahn Hakenkreuz-Fahnen aufgehängt. Und in Westfalen prangte ein mehrere Meter großes Hakenkreuz auf einer Straße.

Unbekannte haben in Frankenberg (Mittelsachsen) zwei Hakenkreuzfahnen aufgehängt. Die verbotenen Symbole wurden am Freitagmorgen gut sichtbar an einer Autobahnbrücke und einem Mast gefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen die Fahnen ab.

Erst am Donnerstag hatten Unbekannte vor einem Haus im westfälischen Billerbeck ein mehrere Meter großes Hakenkreuz auf die Straße gemalt. Bei dem Haus handelt es sich laut Polizei um die „Alte Gerberei“, die vor mehr als hundert Jahren von einer jüdischen Familie errichtet wurde. Während des Holocausts waren viele Mitglieder der Familie deportiert und ermordet worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde das vier mal fünf Meter große Hakenkreuz entfernt. Der Staatsschutz ermittelt.

Von RND/dpa