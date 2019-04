Mann stirbt bei Dachgeschossbrand in Düsseldorf

Bei einem Wohnungsbrand in Düsseldorf ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Dachgeschoss eines fünfstöckigen Wohnhauses stehe in Flammen, hieß es am frühen Abend. Feuerwehr und Rettungsdienste sind auch am Abend noch im Einsatz.

Ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung mit starker Rauchentwicklung sorgte am Montag für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Obwohl umfangreiche Löscharbeiten durchgeführt wurden, konnte eine Person nur noch tot in der Brandwohnung aufgefunden werden.

Nur wenige Minuten nach der Alarmierung traf der erste Löschzug an der Einsatzstelle ein. Die Etagen bis zum vierten Obergeschoss konnten bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits durch die Polizei geräumt werden. Sofort wurde die Menschenrettung eingeleitet.

Umfangreiche Löschmaßnahmen erforderlich

Insgesamt drei Löschzüge wurden zu der Einsatzstelle gerufen, in der Wohnung und im gesamten Dachbereich waren umfangreiche Löschmaßnahmen erforderlich.. Dennoch konnte trotz intensivster Bemühungen nur noch eine tote männliche Person in der Brandwohnung aufgefunden werden.

Gebäude ist teilweise unbewohnbar

Auch die Brandwände und Wohnungen der Nachbarhäuser wurden im Rahmen der Löscharbeiten kontrolliert. In einem der Nachbarhäuser wurde eine Verrauchung festgestellt, das Feuer konnte jedoch nicht in die Gebäude eindringen. Die betroffenen Bereiche wurden durch die Feuerwehr abschließend gelüftet.

Das Gebäude ist aufgrund von Rauch- und Brandschäden teilweise unbewohnbar. Die Brandursache ist unklar.

