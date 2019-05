Lotto-Toto sucht Gewinner von rund einer Million Euro

In Sachsen-Anhalt hat ein Lottospieler vor zwei Wochen rund eine Million Euro gewonnen. Bisher wurde das Geld nicht angefordert.

Lotto-Toto Sachsen-Anhalt sucht den Gewinner von knapp 995.000 Euro. Der Spieler aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz habe das Geld vor etwa zwei Wochen bei der europäischen Millionenlotterie Eurojackpot gewonnen, teilte das Lotto-Unternehmen am Donnerstag in Magdeburg mit. Bis jetzt sei der Gewinn noch nicht angefordert worden.

Der Spielschein mit sechs Tipps sei Anfang Mai im Landkreis Mansfeld-Südharz für vier Ziehungen gespielt worden. Der Spieler habe 48,60 Euro bezahlt. Um seinen Gewinn anzufordern, hat er laut Lotto-Toto zwar drei Jahre Zeit. Die Erfahrung zeige aber, dass Gewinner kaum länger als zwei, drei Tage warteten, bis sie sich in der Lottoverkaufsstelle oder in der Lottozentrale in Magdeburg ihren Gewinn bestätigen ließen.

Lesen Sie auch:Lotto am Mittwoch, 22. Mai 2019: Das sind die Lottozahlen von gestern

Von RND/dpa

Vor zwei Wochen gewann in Sachsen-Anhalt ein Lotto-Spieler rund eine Million Euro. Jetzt wird der Gewinner gesucht.