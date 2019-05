GNTM 2019: Blitzhochzeit beim Finale

Dass Heidi Klum am Donnerstagabend eine der Kandidatinnen von GNTM zu „Germany’s Next Topmodel“ kürt, war den Zuschauern der Sendung bekannt. Doch die Model-Mama hielt an diesem Abend sogar eine Trauung ab. Wer gab sich das Jawort?

Es wurde bereits spekuliert, dass während des großen Finales von GNTM eine Hochzeit stattfinden soll. Und tatsächlich sollte es auch so kommen: Ex-Kandidatin Theresia (26) gab an diesem Abend ihrem 53-jährigen Verlobten Thomas das Jawort – live im TV!

Auf den Tag vier Jahre sind die beiden nun ein Paar – wenn das mal kein Anlass zum Heiraten ist. Eigentlich sollte die Trauung erst in zwei Wochen stattfinden, doch die junge Braut konnte es wohl nicht mehr abwarten und fragte ihren Thomas vor laufenden Kameras, ob er sie heiraten will.

Modelmama Klum selbst hielt die Zeremonie ab, es gab ein Jawort, einen Kuss, viel Applaus und natürlich auch eine glückliche Braut, die ihren Brautstrauß warf – für die ein oder andere sicher eine Traumhochzeit.

Nach der Trauung ging es dann aber weiter mit dem Finale von GNTM, in dem zu diesem Zeitpunkt noch Simone und Sayana kämpfen. Die Kandidatin Cäcilia war bereits ausgeschieden. Die Zuschauer sollte dies aber nicht davon abhalten, die vermeintliche Spontan-Hochzeit in den sozialen Medien zu kommentieren:

Von RND/liz

Im großen GNTM-Finale fand am Donnerstagabend eine spontane Blitzhochzeit statt.