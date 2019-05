Schon wieder ein Toter am Mount Everest – achtes Opfer in dieser Saison

Ein irischer Bergsteiger ist das achte Todesopfer dieser Saison am höchsten Berg der Welt. Der 56-Jährige sei am Freitag am Mount Everest in seinem Zelt auf einer Höhe von 7000 Metern gestorben.

Die traurige Nachricht des nunmehr achten Todesopfers in dieser Saison am Mount Everest teilte der britische Touranbieter 360 Expeditions in der Nacht zum Samstag mit. Demnach war der Bergsteiger in sein Zelt zurückgekehrt, ohne den 8848 Meter hohen Gipfel zu besteigen. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht genannt.

In der gesamten Klettersaison 2018 waren fünf Menschen ums Leben gekommen. Wegen der schwierigen Witterungsbedingungen dauert die Hauptsaison nur wenige Wochen im Frühjahr. Zu den bisherigen Todesopfern dieser Saison gehörten den Behörden zufolge ferner ein nepalesischer Bergführer, fünf Inder und ein US-Amerikaner.

Ein Aufstieg kostet ausländische Bergsteiger rund 9000 Euro

Beobachter sagten, manche der Todesfälle könnten damit zusammenhängen, dass zu viele Bergsteiger auf einmal versuchten, den Mount Everest zu erklimmen. Dadurch kam es demnach zu langen Wartezeiten auf gesundheitlich gefährlicher Höhe. Wegen günstigen Wetters hatte es sich vor allem am Mittwoch am Everest-Gipfel gestaut: Auf Fotos war eine lange Menschenschlange zu sehen, die darauf wartete, die letzten Meter erklimmen zu können.

Für die Genehmigung zum Aufstieg zahlen ausländische Bergsteiger umgerechnet rund 9000 Euro. Der Himalaya-Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für Nepal.

Von RND/dpa

Ein Team der Nepal Army lädt die sterblichen Überreste von vier Bergsteigern aus einen Hubschrauber.