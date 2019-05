Sasha Obama (17): Mit feschem Date zum Abschlussball

Jetzt wird auch die Jüngste langsam erwachsen: Barack Obamas Tochter Sasha (17) hat in Washington ihren Abschlussball gefeiert, Fotos zeigen sie in einem schicken schwarzen Kleid. Die spannendste Frage aber: Wer ist der junge Mann an ihrer Seite?

Ist die groß geworden… Barack Obamas jüngste Tochter Sasha hat am Freitag ihren Highschool-Abschlussball gefeiert. Ein Foto, das ihre ältere Schwester Malia bei Instagram postete, zeigt die 17-Jährige mit einem gut aussehenden Begleiter – laut „Daily Mail“ handelt es sich bei ihrem Date um einen jungen Mann namens Chris Milton. In sozialen Medien gab’s aber vor allem viel Lob für ihre Abendgarderobe: ein schlichtes, aber sehr schickes schwarzen Kleid.

Barack Obama hatte potenzielle Verehrer seiner Töchter in der Vergangenheit bereits mit einem Augenzwinkern gewarnt: Der Secret Service sei immer in der Nähe, „es gibt also nicht so viel, was diese Jungs tun könnten“, sagte er 2016 mit einem Augenzwinkern. Der ehemalige US-Präsident war allerdings auf keinem der Abschlussball-Fotos, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden, zu sehen – dafür aber Sashas Mama Michelle Obama und ihre Schwester Malia (20).

Von RND/seb

Sasha Obama mit ihren Eltern Michell und Barack.