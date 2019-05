Ein Lied für Emmy (1): Sarah Connor singt für tote Tochter von Ex-Skistar

Mit einer ganz besonderen Geste gedenkt Sängerin Sarah Connor der Tochter von Ex-Skistar Bode Miller – das Mädchen war im Alter von nur 17 Monaten in einem Swimmingpool ertrunken.

Als Emmy, die nur 19 Monate alte Tochter von Ex-Skistar Bode Miller, im vergangenen Jahr in einem Pool ertrank, bewegte das die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt – auch das von Sarah Conner. Jetzt widmet die Sängerin dem viel zu früh verstorbenen Mädchen ein Lied.

„Flugzeuge aus Papier“ heißt der neue Song von Sarah Connor. Wie es zu der besonderen Ehrung der kleinen Emmy kam? „Ich habe das herzzerreißende Interview von Morgan und Bode Miller gesehen, das sie kurz nach dem Unglück im amerikanischen Fernsehen gegeben haben. Es hat mich wahnsinnig berührt, weil ich selbst einen kleinen Sohn im gleichen Alter habe“, sagte die 38-Jährige der „Bild“-Zeitung.

Sie habe das Foto nicht vergessen können, das Emmys Mutter Morgan Miller kurz danach auf Instagram gepostet hatte. „Es zeigt sie mit Ihrem kleinen Mädchen im Arm, das an viele Schläuche und Kabel angeschlossen ist und darunter ein unendlich trauriger Abschiedstext. Das hat mich tagelang nicht losgelassen“, so Sarah Connor weiter. Bei einer der nächsten Sessions im Aufnahmestudio habe sie entschieden, Emmy ein Lied zu widmen. So entstand „Flugzeug aus Papier“.

„Flugzeuge aus Papier“ von Sarah Connor hier im Video sehen:

Von RND

Die Sängerin Sarah Connor.