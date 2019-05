Eule in Kamin gefangen – Feuerwehr muss ausrücken

In Düsseldorf hat sich eine Eule verflogen – und landete im Kamin eines Mehrfamilienhauses. Dort blieb der Vogel stecken. Sieben Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Tier zu retten.

In Düsseldorf musste die Feuerwehr eine Eule aus einer misslichen Lage befreien: Der Vogel war in einem Kamin in einem Mehrfamilienhaus stecken geblieben. Anwohner informierten die Einsatzkräfte, die mit sieben Mann ausrückten.

Da die Eule sich nicht einfach so befreien ließ, mussten die Wehrmänner mit einem Draht arbeiten. Damit konnten sie das Tier vorsichtig aus dem Kamin holen. Der Kauz wurde bei der Aktion wohl nicht verletzt, er wurde an eine Tierklinik transportiert.

Von RND/msk

Die Eule hat die Odyssee wohl unverletzt überstanden.