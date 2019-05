Schüsse und Festnahmen bei Großeinsatz der Polizei in Frankfurt

In der Innenstadt von Frankfurt ist es am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Die Polizei rief über Twitter dazu auf, den Bereich zu meiden: Schüsse sind dort gefallen, es gab Festnahmen.

Bei einem Großeinsatz der Polizei in der Frankfurter Innenstadt hat es nach Angaben eines Sprechers Festnahmen gegeben. Über die Hintergründe gab es am Dienstagabend zunächst keine Angaben. Es seien Schüsse gefallen, Tote habe es aber nicht gegeben, sagte der Polizeisprecher. Die Ordnungshüter hatten zuvor über Twitter dazu aufgerufen, den Bereich Konstablerwache in der Fußgängerzone zu meiden.

Laut Frankfurter Neuer Presse seien zuvor Schüsse aus einem weißen Auto heraus abgegeben worden. Zwei Männer hätten demnach um kurz nach 19 Uhr auf einen anderen Mann geschossen. Dieser wurde leicht verletzt.

Auf Fotos, die auf Twitter kursieren, ist zu sehen, wie ein Mann am Boden liegt und von Polizisten umringt wird – dabei handelt es sich offensichtlich um einen Festgenommenen.

Mehr in Kürze.

Von RND/dpa

Symbolbild