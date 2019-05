Ein Platz für Lady Di – Paris plant Umbenennung von Maria-Callas-Platz

Ein kleiner Platz für die große Lady Diana im Herzen von Paris – das könnte jetzt Wirklichkeit werden. Der Platz, den das Rathaus von Paris anvisiert, hat freilich schon einen Namen – den der Operndiva Maria Callas.

Das Rathaus von Paris will einen kleinen Platz nach der verstorbenen Prinzessin Diana benennen. Am Ort des Autounfalls, bei dem Diana 1997 tödlich verletzt wurde, befindet sich bereits ein goldenes Denkmal in der Form einer Flamme zu Ehren der Britin. Der Platz ist derzeit nach der Opernsängerin Maria Callas benannt.

Paris will Diana für ihre eherenamtliche Arbeit ehren

Aus dem Rathaus verlautete am Donnerstag, der Stadtrat werde im Juni über eine Maßnahme abstimmen, dem Platz den Namen von Diana zu geben. Die Stadt verwies darauf, dass nach Callas bereits eine nahegelegene Straße benannt sei. Die Stadt wolle Diana für ihre humanitäre Arbeit ehren.

Die damals 36-jährige Diana, ihr Freund und ihr Fahrer starben, nachdem ihr Mercedes in einen Betonpfeiler in dem Alma-Tunnel neben dem Platz gekracht war.

Von RND/ap

Bekommt ihren Platz in Paris: Diana, Princess of Wales.