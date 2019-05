„Frech“: Querschnittsgelähmte Olympiasiegerin Kristina Vogel schimpft über die Deutsche Bahn

Die querschnittsgelähmte Sportlerin Kristina Vogel fühlt sich nach einer Zugfahrt von der Bahn im Stich gelassen – zugesagte Hilfe am Gleis sei ausgeblieben. Im Netz machte sie ihrem Ärger Luft.

Kristina Vogel ist sauer auf die Deutsche Bahn. Nach einer Zugfahrt am vergangenen Samstag fühlt sich die Doppel-Olympiasiegerin vom Konzern im Stich gelassen. Was war passiert?

Vogel war auf dem Weg von Erfurt nach Frankfurt am Main. Am Flughafen-Bahnhof sollte Bahn-Personal auf sie warten, um ihr aus dem Zug zu helfen. Seit einem Trainingsunfall vor rund einem Jahr ist die 28-Jährige querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Vogel ist also auf Hilfe angewiesen – auch und gerade beim Reisen.

Kristina Vogel: „Nicht mal ein Schaffner kam“

Doch am Bahnhof am Frankfurter Flughafen sie niemand gewesen. Wie Vogel der „Bild“-Zeitung sagte, habe man ihr mitgeteilt, dass sie weiterfahren müsse bis zum Hauptbahnhof. Doch auch dort stand niemand bereit. „Das finde ich frech. Das darf nicht sein. Nicht mal ein Schaffner kam. Zwei fremde Mitreisende halfen mir dann aus dem Zug“, so Vogel zu „Bild“.

Im Netz machte sie anschließend ihrem Ärger Luft. Auf Instagram postete sie einem Kurz-Clip und berichtete, was ihr passiert ist. „Was machen Menschen, die nicht mein Selbstbewusstsein haben und es das erste Mal versuchen? Die fahren nie wieder Bahn“, sagte sie darin. Die Bahn reagierte auf die Kritik – und will den Vorfall nun prüfen, wie ein Sprecher der Zeitung sagte.

Kristina Vogel macht jetzt auch Politik

Und Kristina Vogel? Sie wird auch künftig für die Belange von behinderten Menschen kämpfen – dann sogar im Parlament. Am Sonntag wurde das CDU-Mitglied bei der Kommunalwahl in Thüringen ins Stadtparlament von Erfurt gewählt. Vogel erhielt die meisten Stimmen aller CDU-Kandidaten.

Von RND

Kristina Vogel – hier mit ihrem Partner Michael Seidenbecher – ärgert sich über die Deutsche Bahn. Versprochene Hilfe am Gleis blieb aus.