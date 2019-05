Millionär schenkt sich Helene Fischer zum Geburtstag

Der Bauunternehmer Günter Papenburg zählt zu den schillerndsten Persönlichkeiten Hannovers, seine Bauten haben das Gesicht der Stadt verändert. Am Donnerstag wird er 80 Jahre alt – und macht sich selbst ein besonderes Geschenk.

Zu seinem 75. Geburtstag sang Udo Jürgens, und jetzt macht er sich Helene Fischer zum Geschenk. Bauunternehmer und Selfmade-Millionär Günter Papenburg scheut zu seinem 80. Geburtstag am Donnerstag keine Kosten, am Sonnabend lässt er die Schlagersängerin in der Tui-Arena für sich und seine Freunde singen. Es wird mit 6000 Gästen gerechnet.

In Hannover ist der knochenharte Geschäftsmann kein Unbekannter. Mit seinen Bauten veränderte Günter Papenburg das Gesicht der Stadt. Zur Expo stampfte er die heutige Tui-Arena aus dem Boden, die ihm gehört. Unter seiner Ägide wurden die Hannover Scorpions deutscher Meister im Eishockey.

Sein eigenes Imperium nahm seinen Anfang mit einem Krupp-Lastwagen, den er für 2000 Mark bei einem Kohlenhändler in Empelde kaufte, 24 Jahre war er damals alt, später stieg er in den Straßentiefbau ein, und nach der Wende expandierte er im großen Stil im Osten. Heute zählen zu Papenburgs „Kompetenznetzwerk“ 40 Tochtergesellschaften und Betriebsteile. Bundesweit arbeiten rund 3500 Mitarbeiter für ihn, und auch seine drei Kinder sind ins weit verzweigte Unternehmen eingestiegen.

Schlaflos durch die Nacht? Und wenn. Günter Papenburg hat zum Feiern hat allen Grund.

Von RND

Superschlagerstar Helene Fischer.