Alicia (5): Der Krebs nahm ihr erst die Mutter, jetzt auch den Vater

Ein Schicksal, das berührt: Erst verlor Alicia aus Brandenburg an der Havel ihre Mama an Krebs, jetzt starb auch ihr Papa an der tückischen Krankheit. Die kleine Fünfjährige ist nun Vollwaise, sie muss sehr tapfer sein.

Nachdem sie gerade im März 2018 ihre Mutter an den Krebs verloren hatte, wurde die kleine Alicia aus Brandenburg nun auch vom nächsten Schicksalsschlag eingeholt. Jetzt starb auch ihr Vater an Krebs im Alter von nur 50 Jahren.

Das Schicksal des kleinen Mädchens und seiner Eltern hatte weit über Brandenburg hinaus die Menschen berührt und eine große Spendenflut ausgelöst. Aber trotz der vielen von Herzen kommenden Wünsche blieb der Kleinen die nächste Probe nicht erspart. Nachdem es ihrem Vater seit dem Frühjahr immer schlechter ging, starb er jetzt an Speiseröhrenkrebs in einem Hospiz.

Noch versucht die Fünfjährige zu verstehen, dass ihre Mama und ihr Papa nicht mehr da sind. Mit einem Heißluftballon möchte sie in den Himmel und beide zurückholen, sagten Verwandte gegenüber der „Bild“-Zeitung. Das Mädchen war bis zuletzt an der Seite ihres Vaters, und auch ihrer Mama wich sie in den letzten Stunden kaum von der Seite, bei ihr hatten Ärzte Brustkrebs diagnostiziert.

Wie es für die Kleine jetzt weitergeht?

Alicia lebt nun laut Bild bei ihrem Onkel und dessen Frau in Görlitz. Das auch war der Wunsch ihrer Eltern.

Von RND

Ein Bild aus besseren Tagen: Alicia zwischen Mamma Annette Pöter und ihrem Papa, Mario Hesse.e