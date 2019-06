Slipknot-Frontmann Corey Taylor: Hoden beim Singen geplatzt

Autsch! Das ging in die Hose: Slipknot-Sänger Corey Taylor soll bei einer Probe der Hoden geplatzt sein. Seine Fans nun sind in Sorge. Denn eigentlich sollte die Band bei Rock am Ring auf der Bühne stehen.

Für seinen etwas ungewöhnlichen Hang zu sonderbaren Dingen ist Slipknot-Sänger Corey Taylor (45) bekannt, jetzt aber übertraf sich der Metalstar selbst. Via Twitter ließ er seine Fans wissen: Angeblich hat er sich während einer Gesangsprobe am Hoden verletzt.

Auf Twitter schrieb der Slipknot-Frontsänger: „Ich habe heute Morgen an meinen hohen Noten gearbeitet. Habe herumgespackt und mir ist mein linker Hoden geplatzt.“

Eigentlich steht die Band am 9. Juni bei bei Rock am Ring auf der Bühne. Und nun? Taylors Verlobte Alicia gab derweil Entwarnung, sie ließ wissen: „Ich kann bestätigen, dass es Corey Taylors Eiern bestens geht.“

Von RND

Slipknot-Leadsaenger Corey Taylor.