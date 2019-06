Ein Buffett zum Mittagessen – für 4,5 Millionen Dollar

Teuer bezahlte Zeit: Ein anonymer Bieter hat 4,5 Millionen Dollar locker gemacht, um mit dem Multimilliardär und Starinvestor Warren Buffett Mittagessen gehen zu können. Ein neuer Rekord, der einem wohltätigen Zweck zugute kommt.

Ein anonymer Bieter legt für ein privates Mittagessen mit Starinvestor Warren Buffett mehr als 4,5 Millionen Dollar auf den Tisch. Damit wurde am Freitag bei eBay der bisherige Rekord von fast 3,5 Millionen Dollar aus den Jahren 2012 und 2016 eingestellt. Bei der traditionellen Online-Auktion wird Geld für die Glide Foundation gesammelt. Die Stiftung unterstützt Obdachlose in San Francisco.

Es ist inzwischen der 20. Jahrestag der Lunch-Aktion mit Buffett, dem Chef der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway mit Sitz in Omaha. Das Gebot beginnt bei 25 000 Dollar, seit 2010 kam es nur einmal vor, dass die Versteigerung mit weniger als zwei Millionen Dollar endete. Über die Jahre sammelte Buffett schon fast 30 Millionen Dollar. Der Auktionsgewinner und bis zu sieben Freunde essen mit dem Milliardär in der Regel in einem Steakhaus in New York zu Mittag.

Von RND/dpa