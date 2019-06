Beamte bespuckt und beleidigt: Videodreh mit 400 Fans von Rapper Jigzaw eskaliert

Bei einem Videodreh des umstrittenen Rappers Jigzaw ist es in Hagen zu chaotischen Szenen gekommen. Fans des Musikers blockierten die Straße und ließen Polizeifahrzeuge nicht durch, Beamte sollen bespuckt und beleidigt worden sein. Erst eine Abführung des Rappers konnte die Menge beruhigen.

Bei einem Videodreh des umstrittenen Rappers Jigzaw ist es in Hagen (Nordrhein-Westfalen) zu chaotischen Szenen gekommen. Bis zu 400 Feiernde seien am Samstagnachmittag gekommen, um den Musiker zu begrüßen, teilte die Polizei mit. Der Andrang habe den Verkehr beeinträchtigt, doch die größtenteils minderjährigen Fans hätten den Anweisungen der Polizei, sich zu entfernen, nicht Folge geleistet, sagte am Sonntag ein Polizeisprecher.

Szenen eines Videos der „Bild“-Zeitung zeigen, wie sich die Fans zusammenrotten, in Sprechchören ihr Idol feiern, die Straße blockieren und Polizeifahrzeuge nicht durchlassen. Beamte seien bespuckt und beleidigt worden, so der Polizeisprecher. Erst als der Rapper in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht worden sei, habe sich die Menge beruhigt. Am Sonntag kam der Musiker wieder auf freien Fuß. Gegen ihn werde weiter ermittelt.

Jigzaw: Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung

Ein Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung hatte voriges Jahr am Landgericht Hagen scharfe Sicherheitsvorkehrungen mit sich gebracht – es war befürchtet worden, dass sich Jigzaw-Fans mit dem Musiker solidarisieren könnten.

Lesen Sie hier mehr zum Thema:

Von RND/dpa

Rapper Kollegah (links) mit seinem Schützling Jigzaw, der nun mit einem illegalen Videodreh in Hagen für chaotische Szenen sorgte.