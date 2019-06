Polizist schießt bei Verkehrskontrolle auf Autofahrer

Ein Mann versucht in Hamburg vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten, fährt auf Polizisten zu. Dann fällt ein Schuss.

Weil der Fahrer eines Transporters in Hamburg auf mehrere Polizisten zugefahren ist, hat einer der Beamten auf das Auto geschossen. Der Fahrer wurde danach zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte.

Die Beamten hätten den Wagen am Sonntagabend für eine Verkehrskontrolle anhalten wollen – aber der Mann ergriff die Flucht und sei dann mit dem Transporter auf die Polizisten zugefahren. Einer der Beamten gab einen Schuss auf die Scheibe des Autos ab und stoppte den Fahrer damit. Dieser wurde dabei vermutlich verletzt – wie genau, war aber zunächst unklar. In dem Wagen wurden Drogen gefunden.

Von RND/dpa

Eine Polizeikontrolle.