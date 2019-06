Aus dem Transportkorb gefallen: Polizei rettet Katze von Bahnhofsgleisen

Eigentlich sollte die Katze Rosine in Bremen mit in den Zug – doch die Türen schlossen sich und der Transportkorb der Katze wurde so ungünstig eingeklemmt, dass die Katze ausbüchsen konnte. Rosine flüchtete – und hatte dabei anscheinend gleich mehrere Schutzengel.

Die schwarze Katze Rosine hatte Glück im Unglück, als Bundespolizisten sie von den Gleisen im Bremer Hauptbahnhof gerettet haben. Ihr Frauchen war am Freitagabend in einen IC Richtung Berlin eingestiegen, als sich die Tür schloss.

Dabei hielt sie den Transportkasten noch hinter sich: Dieser wurde so unglücklich eingeklemmt, dass sich der Boden löste und mitsamt der sogenannten Maine-Coon-Katze draußen auf den Bahnsteig fiel, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Panisch flüchtete Rosine über mehrere Gleise. Zeugen sollen sie sogar unter durchfahrenden Zügen gesehen haben.

Dank intensivem Streicheln und Wasser konnte sich Rosine schnell erholen

Eine Bundespolizistin konnten sie schließlich eine halbe Stunde nach der Ausfahrt eines Zuges von Gleis 7 beruhigen und vorsichtig ergreifen. Und dort wurde Rosine richtig verwöhnt: mit Streicheleinheiten und Wasser. Der Ehemann der Katzenbesitzerin, der laut Polizeibericht sehr erleichtert war, konnte Rosine schon am Freitagabend abholen.

Von RND/goe

