Regierungspräsident Lübcke: Aus nächster Nähe erschossen

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde in der Nacht zum Sonntag tot aufgefunden – nun hat die Staatsanwaltschaft den Obduktionsbericht präsentiert. Einen Suizid schließt die Staatsanwaltschaft aus.

In der Nacht zum Sonntag ist der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) tot aufgefunden worden – die Umstände des Todes waren noch am Montagmittag mysteriös. In Kassel hat die Staatsanwaltschaft nun in einer Pressekonferenz über den Fall informiert.

So ist Lübcke in der Sonntagnacht um 0.30 Uhr von einem Angehörigen gefunden worden, berichtet die „HNA“ von der Pressekonferenz. Auch bestätigt der Leitende Oberstaatsanwaltschaft, dass Lübcke an einer Schussverletzung gestorben ist. Das Projektil habe ihn aus nächster Nähe in den Kopf getroffen.

Ermittler schließen Selbstmord von Kasseler Lübcke aus

Einen Selbstmord schließen die Ermittler mittlerweile aus, heißt es bei der Pressekonferenz. Darüber, ob die Tatwaffe gefunden wurde, wollten Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nichts verraten.

Es werde in alle Richtungen ermittelt, doch gebe es keine konkreten Hinweise auf ein mögliches Motiv. Es wurde eine Sondereinheit aus 20 Polizisten gebildet, die vom Bundeskriminalamt unterstützt wird. Wann der Schuss genau gefallen ist, ist noch nicht klar. Lübckes Tod wurde um 2.30 Uhr in einer Klinik in Wolfshagen festgestellt.

Von RND/goe/dpa

Walter Lübcke (CDU)