Fans rätseln: Wo ist der rechte Arm von Cathy Hummels?

Spielerfrau und Schmuckdesignerin Cathy Hummels hat ein Urlaubsfoto auf Instagram veröffentlicht, bei dem ihr rechter Arm fehlt. War das Absicht?

Eigentlich wollte Spielerfrau und Schmuckdesignerin Cathy Hummels nur einen Schnappschuss von ihrem Besuch in Saint-Tropez bei Instagram posten. Dazu schrieb sie: „Bye Bye Saint Tropez – Es gibt diese Woche nochmal viel zu tun für mich UND dann geht es endlich in den großen Familienurlaub.“

Doch leider übersah Cathy Hummels eine Kleinigkeit auf dem Foto: ihr rechter Arm ist so unglücklich angewinkelt, so dass es aussieht, als wäre er mit Photoshop entfernt worden. Ihre Fans rätseln auch schon. Eine Userin kommentiert: „Hast du so hart gearbeitet, dass dein rechter Arm abgefallen ist??“ Ein andere Fan schreibt: „Besser Arm ab als arm dran…“

Bisher hat Cathy Hummels noch nicht aufgelöst, ob es eine Photoshop-Panne oder nur eine unglückliche Körperhaltung war. Man darf also noch gespannt sein…

Von RND

