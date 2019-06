Gaffer auf der Autobahn: Radiomoderator schildert schockierende Szenen

Der WDR-Radiomoderator Christian Terhoeven war Zeuge eines Unfalls auf der Autobahn. Das Gafferverhalten, das er dort erlebte, machte ihn so wütend, dass er in seiner Live-Sendung seinem Ärger Luft machte.

Der WDR-Radiomoderator Christian Terhoeven hat in seiner Sendung seiner Wut über Gaffer auf der Autobahn Luft gemacht. Am Dienstag war er selbst Zeuge eines Unfalls gewesen, in dessen Folge einige Menschen mit Handys zum Unfallort schlenderten oder sogar mit dem Auto über die Trümmer fuhren.

„Es ist für mich schier unglaublich, ich muss Ihnen das erzählen“, sagt Terhoeven in der Sendung, die im Internet nachzuhören ist. Direkt nachdem der Unfall passiert war, sei ein Auto im Schritttempo über die auf der Straße liegenden Trümmer gefahren. Die Insassen hätten dabei „hälsereckend“ Fotos geschossen und seien offenbar sehr an dem Unfallgeschehen interessiert gewesen. Einige Male habe das Auto sogar angehalten. Die Rettungskräfte waren zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Autobahn angekommen.

Mehr zum Thema: „Wollen Sie den Toten sehen?“: Polizist holt dreiste Gaffer aus Autos

Facebook-Post von der Autobahn

Der Moderator hat noch als er auf der Autobahn stand einen Facebook-Post veröffentlicht, in dem er den Unfalltourismus anprangert. „Ich bin ganz ehrlich, mein Herz rast gerade vor Wut!“, schreibt er dort. Sein Post wurde alleine bis Donnerstagfrüh mehr als 1000 Mal geteilt.

Wie Terhoeven beschreibt, seien nach dem Unfall viele Menschen nur zum Gaffen auf der Autobahn herumgelaufen. Viele hätten dabei mit ihren Handys gefilmt. „Ich habe gestern Dinge gesehen, die durch nichts zu rechtfertigen sind“, sagt der Moderator.

„Wir sollten viel viel lauter werden“

Er lobte ausdrücklich die Rettungskräfte, die trotz der großen Hitze, die am Dienstag herrschte, hochprofessionell mit der Situation umgegangen seien. „Diese Menschen haben unseren vollen Respekt verdient, finde ich. Wir sollten gesellschaftlich viel viel lauter werden, dass so ein Gafferverhalten nicht mehr toleriert wird“, sagt Terhoeven.

Mehr zum Thema: Gaffer (50) filmt eingeklemmtes Unfallopfer mit dem Handy

Mehr zum Thema: Fotos von Verletzten, Prügel für Einsatzkräfte: Das sind die schlimmsten Gaffer-Vorfälle

Von RND

Radiomoderator Christian Terhoeven.