Winke, winke: Prinz Louis rührt die Menschen mit Balkon-Auftritt

Die „Trooping the Colour“-Parade ist eigentlich zu Ehren der Queen gedacht, die an dem Tag ihren Geburtstag nachfeiert. Doch in diesem Jahr stiehlt ihr der kleine Prinz Louis die Show.

Es war ein großer Tag zu Ehren von Queen Elizabeth – und den schien der Einjährige in vollen Zügen zu genießen. Als es auf dem Balkon des Buckingham-Palastes darum ging, den Londonern die Aufwartung zu machen, zappelte der Kleine ungeduldig auf dem Arm seiner Mutter herum und zeigte sich fasziniert von dem Treiben dort draußen. Ähnlich unruhig gab er sich später auch, als ihn sein Vater Prinz William in den Armen hielt.

Erster öffentlicher Auftritt

Mit seinen kleinen Ärmchen zeigte er immer wieder auf die Militärflugzeugen, aber auch auf all die Schaulustigen, die sich anlässlich der „Trooping the Colour“-Parade versammelt hatten. Dass der kleine Prinz Louis nun das erste Mal bei dem Spektakel dabei ist, machte auch seine Eltern sichtlich stolz. Aber richtig süß wurde es, als der Kleine gar nicht mehr aufhören konnte mit dem Winken.

Routinierter gaben sich dagegen seine Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz George. Beide hatten schon einmal das Vergnügen, die „Trooping the Colour“-Parade auf dem Balkon des Buckingham Palastes erleben zu dürfen, und dass sich auch Herzogin Meghan sich erstmals nach der Babypause zeigte, machte das alles zu einem besonderen Erlebnis.

Von RND

Familie vereint: Prinz William (l) mit Prinz Louis (auf dem Arm), seiner Frau Kate, Herzogin von Cambridge.