Schwarzenegger-Bodyguard streckt Fahrraddieb nieder

Arnold Schwarzenegger kann sich auf seine Bodyguards verlassen. Die Sicherheitsleute des ehemaligen Bodybuilders und US-Politikers stoppten nun einen Fahrraddieb, der sich das E-Mountainbike von Schwarzenegger schnappen wollte.

Arnold Schwarzenegger hat es in diesen Tagen nicht immer einfach und bleibt scheinbar ein beliebtes Ziel für Attacken unterschiedlichster Art. Erst kürzlich war der 71-jährige Ex-Bodybuilder und Ex-US-Politiker bei einer Sportveranstaltung in Johannesburg brutal in den Rücken getreten worden.

Nun ein neuer Vorfall. Wie das US-Portal TMZ berichtet, soll ein Mann versucht haben, das E-Mountainbike von Schwarzenegger in Venice Beach in Kalifornien versucht haben zu stehlen – während der Promi selbst am Trainieren war.

Der Dieb hatte die Rechnung aber nicht mit den Sicherheitsleuten von Schwarzenegger gemacht. Diese bemerkten den Vorfall und den streckten den Mann offenbar mit einem Taser nieder. Anschließend machte Arnie ein paar Selfies mit Fans und fuhr auf seinem Fahrrad davon, wie dieses Instagram-Video zeigt.

Von RND/mrz

Ex-US-Gouverneur Arbold Schwarzenegger ist mittlerweile 71 Jahre alt.