Sophia Thomalla verliert Wette – und löst diese in knappem Outfit bei Festival ein

Sophia Thomalla ist nicht gerade für ihre Zurückhaltung bekannt. Also hatte sie auch keine Probleme, eine verlorene Wette gegen einen Zauberkünstler nun beim Festival „Rock am Ring“ einzulösen. Vor tausenden Menschen. In einem knapp Leder-Outfit.

Kürzlich ist Sophia Thomalla eine Wette eingegangen. Die Schauspielerin und Moderatorin hatte in einer Live-Show mit dem Zauberkünstler Farid gewettet, dass dieser nicht einfach aus dem Nichts einen riesigen Eiszapfen erscheinen lassen und mit einem Kräuterlikör befüllen lasse könne. Doch genau das klappte.

Beim Festival „Rock am Ring“ hat Sophia Thomalla am Wochenende nun ihre Wettschulden eingelöst. Für den Hersteller des Likörs ging die 29-Jährige vor tausenden Zuschauern als Sängerin auf die Bühne. Und verteilte hinterher an einer Bar Getränke als Kellnerin.

In einem knappen Leder-Outfit, das bei den Fans (auch bei Instagram) für Verzückung sorgte.

Von RND

Immer für eine freche Aktion zu haben. Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla.