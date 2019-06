Ganz unverhofft: DJ Bobo wird zum Jubiläum in Zürich Aktionär

Unverhofft kommt oft: Davon kann auch DJ Bobo ein sprichwörtliches Liedchen singen. Der Schweizer Musiker bekam im Rahmen einer Jubiläums-Show in Zürich Aktien geschenkt.

Der Schweizer Pop-Künstler DJ Bobo ist bei seinem Jubiläumsauftritt im Hallenstadion von Zürich unverhofft Aktionär geworden. Nach dem 20. Auftritt in der Arena am Sonntagabend überreichte ihm der Chef des Hallenstadions, Felix Frei, 20 Aktien – damit DJ Bobo künftig dort ein bisschen wie „in den eigenen vier Wänden“ spielen könne. DJ Bobo zeigte sich gerührt. Er präsentierte in Zürich seine Tanz- und Musik-Show „KaleidoLuna“, mit der er auch durch Deutschland tourt.

Seinen ersten Hit hatte Dj BoBo 1992 mit „Somebody Dance With Me“. Seither geht er regelmäßig auf Tour.

Von RND/dpa

