Molotowcocktails bei Massenschlägerei in Dortmund entzündet

Mit Stuhlbeinen, Holzlatten und sogar Molotowcocktails sind am Montag rund 80 Menschen in einer Schlägerei aufeinander losgegangen. Als die Polizei einschreiten wollte, musste sie sich erst einmal den Weg durch etwa 150 Schaulustige bahnen.

In Dortmund ist es zu einer Schlägerei zwischen rund 80 Menschen gekommen. Dabei seien am Montag einige der Beteiligten laut Zeugenaussagen mit Stuhlbeinen, Holzlatten und Werkzeugen aufeinander losgegangen, teilte die Polizei mit. Auch Molotowcocktails seien angezündet worden. Die hinzugerufenen Polizisten seien dann von etwa 150 Schaulustigen an der Arbeit gehindert worden. Die an der Schlägerei Beteiligten flüchteten, die Polizei nahm aber drei Verdächtige fest.

Die Einsatzkräfte sperrten den Tatort, den Schleswiger Platz, großräumig ab und verhinderten weitere Auseinandersetzungen. Sie löschten entzündete Molotowcocktails. Außerdem seien mehrere „gefährliche Gegenstände“ sichergestellt worden.

Zu möglichen Hintergründen der Schlägerei äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

Von RND/dpa

In Dortmund kam es am Montag zu einer Massenschlägerei zwischen rund 80 Menschen.