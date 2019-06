Junge (2) stirbt nach Sturz in Gartenteich

Bereits am Sonntag ist ein Zweijähriger in Baden-Württemberg in einen Gartenteich gefallen, seine Eltern konnten ihn noch reanimieren, Ärzte kämpften seitdem um sein Leben – am Ende vergeblich.

Nach dem Sturz in einen Gartenteich in Berglen (Rems-Murr-Kreis) ist ein zwei Jahre alter Junge gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Das Kind war am Sonntag beim Spielen ins Wasser gefallen. Die Eltern fanden den Jungen nach kurzer Suche und reanimierten ihn, sein Zustand blieb jedoch kritisch. Laut Polizei starb der Zweijährige einen Tag nach dem Unfall im Krankenhaus.

Von RND/dpa

Ein Rettungswagen während eines Einsatzes.