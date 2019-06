Unheilbar krank: Sorge um „Schwiegertochter gesucht“-Kandidat Ingo

Fans sind in Sorge um Kult-Kandidat Ingo aus der RTL-Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“. Grund ist der letzte Post auf seiner Facebook-Fanseite, in dem es heißt, dass der 28-Jährige an einer unheilbaren Krankheit leide.

Jahrelang wurde er enttäuscht, war vergeblich auf der Suche nach der großen Liebe. Vor einem Jahr hat der „Schwiegertochter gesucht“-Kandidat Ingo sie dann endlich gefunden – ganz ohne Hilfe von RTL. Seitdem ist er mit seiner Annika glücklich, schwebt auf Wolke sieben. Doch nun der Rückschlag: Ingo ist unheilbar krank.

Auf Facebook, wo das Paar seine Fans an seinem Leben teilhaben lässt, teilte Annika am Pfingstmontag mit: „Ingo hat eine schlimme, nicht heilbare Krankheit und muss seit gut einem Jahr sehr starke Medikamente nehmen, die nun leider auch aufschwemmende Wirkung haben.“ Der Post ist eine Reaktion auf vorangegangene Kommentare, in denen die beiden wegen ihrer Figur angegriffen werden.

Am Pfingstsonntag hatten Ingo und Annika aus Anlass ihres ersten Jahrestags ein Foto aus ihrem Stammlokal gepostet. Der 28-Jährige ist deutlich aufgequollen. „Sorry, schaut besser auf eure Ernährung. Es kann echt gefährlich werden bei euch“, kommentiert ein Nutzer etwa das Bild.

„Wir werden uns nun wieder etwas zurückziehen. Durch die ganzen Kommentare, die so einige vom Stapel gelassen haben. Wir wissen, dass wir dick sind. Das braucht man uns nicht zu sagen“, reagiert Annika auf die negativen Kommentare. Das Paar sei dabei, etwas gegen ihr Übergewicht zu tun.

Von RND/mat

„Schwiegertochter gesucht“ Kultkandidat Ingo (oben) mit seinen Eltern Birgit und Lutz.