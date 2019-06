„Er hat das Entlein gegessen“: Eisbär frisst Ente vor den Augen der entsetzten Zoo-Besucher

Die Ente ahnte wohl nichts von ihrem Schicksal, als sie sich im Eisbärengehege niederließ: Im Zoo von San Diego hat ein Eisbär das Federtier gefangen und seine erlegte Beute gefressen – vor den Augen der geschockten Zuschauer.

Schockierende Szenen haben sich vor den Augen der Besucher des Zoos in San Diego abgespielt: Sie mussten dabei zusehen, wie ein Eisbär eine Ente fing und auffraß.

Das ahnungslose Tier war im Eisbärengehege gelandet, schwamm dort im Wasserbecken. Die unter ihm lauernde Gefahr nahm das Federtier nicht wahr: Langsam tauchend bewegte sich der Eisbär im Wasser auf die Ente zu, schoß dann plötzlich hoch und schnappte die Beute mit seinem kräftigen Kiefer.

Die Kalifornierin Amy McBride war mit ihrer Familie zu Besuch im Zoo und hielt den erschreckenden Moment auf Video fest. Sie teilte die Szene auf ihrem Facebook-Account.

Eisbär dreht mit seiner Beute eine Runde durchs Becken

In der Aufnahme ist zu sehen, dass das Raubtier die Ente nicht sofort verschlingt. Er spielt erst mit seiner Beute, bevor er hineinbeißt. Schwimmt dann noch einmal mit dem Tier in den Pranken durchs Becken – vorbei an den geschockten Besuchern. Die dreijährige Tochter von McBride ist zu hören: „Er hat das Entlein gegessen“.

Normalerweise stehe Ente nicht auf dem Speiseplan der Zoo-Eisbären, berichtet die „Daily-Mail“. Sie würden mit Hundeknabberzeug, Forellen und anderen Fischen gefüttert werden. Außerdem würden Kuh-Oberschenkelknochen und aufgetaute Kaninchen angeboten, gerne auch Wurzelgemüse und Salat.

Von RND/mat

