Leiche gefunden – Austauschschüler aus Taiwan stirbt bei Badeunfall

Tragisches Ende eines Badeausflugs: In Minden wurde die Leiche eines 18-jährigen Austauschschülers aus Taiwan entdeckt. Der junge Mann wurde seit Freitag vermisst, zuvor war er beim Baden in der Weser abgetrieben.

Ein seit einem Badeunfall in Minden am vergangenen Freitag vermisster Austauschschüler aus Taiwan ist tot. Nach Angaben der Polizei wurde die Leiche des 18-Jährigen am Dienstag von einem Spaziergänger in der Weser entdeckt. Der Fundort war etwa fünf Kilometer von der Stelle entfernt, an der der Mann aus Taiwan beim Baden abgetrieben war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wird die Leiche jetzt obduziert, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Unfallursache seien noch nicht abgeschlossen.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit wurde am Freitag nach dem Teenager mit einem Hubschrauber, Booten und einem Rettungsschwimmer gesucht. Am Samstag wurde die Suche über Stunden fortgesetzt – und schließlich eingestellt.

Von RND/dpa

