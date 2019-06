Anklagen zum Missbrauchsfall von Lügde zugelassen – Prozess beginnt Ende Juni

Der Prozess im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs in Lügde kann am 27. Juni beginnen. Das Gericht hat die Anklagen gegen drei Männer zugelassen.

Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs von Lügde hat das Landgericht Detmold die Anklagen gegen die drei Tatverdächtigen zugelassen. Die Vorwürfe werden nach Gerichtsangaben von Mittwoch in einem Prozess zusammengeführt. In diesem werden ein 56-jähriger Dauercamper, sein 34 Jahre alter mutmaßlicher Komplize aus Steinheim sowie ein 49-Jähriger aus dem niedersächsischen Stade gemeinsam auf der Anklagebank sitzen. Wie vorgesehen beginnt der Prozess am 27. Juni. Bis Ende August sind neun weitere Verhandlungstermine vorgesehen.

Mehr zum Thema: Staatsanwalt im Lügde-Skandal: „Ein Schweige-System, das den Kindern Angst gemacht hat“

Den beiden Hauptangeklagten aus Nordrhein-Westfalen wirft die Staatsanwaltschaft sexuellen und schweren sexuellen Kindesmissbrauch vor. Dem 56-Jährigen aus Lügde werden 298 Fälle zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft geht von 23 Opfern aus. Der 34-Jährige soll sich in 162 Fällen des Kindesmissbrauchs schuldig gemacht haben. Acht Mädchen und neun Jungen sollen ihm zum Opfer gefallen sein. Beide sollen auf dem Campingplatz an der Grenze zu Niedersachsen über Jahre hinweg Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben.

Mitverhandelt wird ab Ende Juni auch die Anklage gegen den 49-Jährigen, weil er unter anderem in mindestens vier Fällen an Webcam-Übertragungen des Dauercampers teilgenommen haben soll.

Von RND/dpa

Auf dem Campingplatz Eichwald parkt vor der inzwischen abgerissenen Parzelle des mutmaßlichen Täters ein Polizeiauto.