John Legend fordert: Baut endlich Wickeltische auf Männer-Toiletten!

Sänger John Legend setzt sich für Gleichberechtigung beim Wickeln ein und fordert mobile Stationen auf allen amerikanischen Männer-Toiletten.

Sänger John Legend („All Of Me“) ist Vater von zwei Kindern, Tochter Luna (3) und Söhnchen Miles (1) und ihm ist aufgefallen, dass es viel zu wenig Wickeltische in Männer-Toiletten gibt. Seine Forderung: Baut endlich mehr Wickelstationen für uns Männer!

Auf Instagram postete er ein Video vom Windelwechseln und schrieb dazu: „Die meisten Väter kennen das: Ihr seid mit euren Kids unterwegs und man kann nirgendwo die Windeln wechseln.“ Nun hat der R’n’B-Künstler zwei Partner gefunden, mit denen er seine Forderung (zumindest teilweise) umsetzen kann: Pampers und Koala Kare.

Das gemeinsame Ziel ist es, in den nächsten Monaten zunächst 5000 Wickeltische in Männer-Toiletten anzubringen. Legend hofft, dass er mehrere Firmen für dieses Thema sensibilisiert hat, damit künftig in jeder männlichen Toilette eine mobile Wickelstation angebracht werden kann.

Lesen Sie hier mehr dazu:

Video auf Instagram: John Legend lernt mit 40 Schwimmen

Von RND

Ist selber Vater von zwei kleinen Kindern: US-Sänger John Legend.