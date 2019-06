Warum Lena Meyer-Landrut sich gerne nackt fotografieren lässt

Lena Meyer-Landrut ist eine erfolgreiche Sängerin, zuletzt jedoch machte sie vor allem mit knapp bekleideten Bildern von sich reden. Was es damit auf sich hat – und warum es ihr gefällt, mit wenig Garderobe zu posieren, erklärte sie jetzt in einem Interview.

Sängerin Lena Meyer-Landrut ist PR-Profi. Und besonders gut weiß sie sich selbst in Szene zu setzen, und das am besten beinahe unverhüllt. Immer wieder machten zuletzt Bilder der 28-Jährigen die Runde, in der sie kaum bekleidet zu sehen ist, wie kürzlich etwa, als sie mit nacktem Oberkörper am Fenster stand und wie sehnsüchtig in die Ferne schaute.

Hang zum Entblößen

Angesprochen auf die Fotos und den Hang zum Entblößen erklärte sie in Barbara Schönebergers Radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ jetzt: „Ich pass immer auf mit der ganzen Nacktheit und Sexualität. Wenn ich einen Hauch an Sexyness gebe, dann gehe ich auf Instagram sofort eine generelle Sexoffensive an. Das ist wie eine Nadel fallen lassen und es explodiert eine Riesenbombe.“

Dennoch fühlt sich Lena wohl in ihrem Körper und will und muss das auch nicht verstecken: „Ich habe auch meine Angst davor verloren. Ich hatte immer viel Angst davor, zu nackt zu sein. Jetzt kriege ich aber auch immer mehr Bock! Ich merke immer mehr, wie ich mich mit meinem Körper wohlfühle.“

„Ich arbeite ja ganz hart dafür, dass der Arsch wächst.“

Dass sie nicht nur Lob, sondern immer auch wieder mit Kritik konfrontiert wird, etwa, weil sie viel zu dünn ist, lässt sie dabei nicht kalt: Immer wieder bekommt Lena Kritik für ihren Körper, viele finden sie einfach zu dünn. Deswegen treibt die Sängerin viel Sport, denn sie gibt zu: „Ich arbeite ja ganz hart dafür, dass der Arsch wächst.“

Das komplette Interview gibt es am Samstag, den 15. Juni ab 11:00 Uhr in der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio.

Von RND

Sängerin Lena Meyer-Landrut.