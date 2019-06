Mit Foto in Sportkleidung: Komikerin Amy Schumer entschuldigt sich für ihre Unterwäsche

US-Komikerin Amy Schumer ist gerade Mutter geworden. Bei Instagram entschuldigte sie sich jetzt für das Tragen von Krankenhausunterwäsche – mit einem Foto in Sportkleidung.

US-Komikerin Amy Schumer (38) ist gerade Mutter geworden – und steht offenbar dazu, nicht perfekt auszusehen. Bei Instagram entschuldigte sie sich jetzt humorvoll für das Tragen von Krankenhausunterwäsche – mit einem Foto von sich in Sportkleidung. Auf dem zweiten Bild zeigt sie mit einem belustigten Lächeln ihre Unterwäsche und ihren nackten Bauch, der von der Geburt ihres Sohnes Gene im Mai gekennzeichnet ist. Dazu schrieb sie: „Es tut mir wirklich leid, wenn ich jemanden beleidigt habe mit meiner Krankenhausunterwäsche.“

Bei Instagram hatte Schumer kürzlich gescherzt, sie werde für den Rest ihres Lebens Krankenhauswäsche tragen. In dieser schob sie einen Kinderwagen über einen Feldweg. Auf einem anderen Bild liegt sie mit Gene im Arm und mit nacktem Bauch auf dem Bett. Nun legte die Komikerin und Schauspielerin („Dating Queen“) noch einmal nach.

In regelmäßigen Abständen postet Schumer Bilder, die sie sichtlich müde und mit zersausten Haaren zeigen. Zu einem Foto, auf dem sie beim Milch-Abpumpen zu sehen ist, schrieb sie kürzlich: „Leute, und was macht ihr heute Abend so?“. Bei ihren Fans kommt das gut an.

Bereits die Bekanntgabe von der Geburt ihres Sohnes Gene im Mai hatte für Erheiterung gesorgt: „Unser Royal Baby ist zur Welt gekommen“, schrieb Schumer damals. Gene wurde nämlich am selben Tag geboren wie der Sohn von Großbritanniens Prinz Harry und Herzogin Meghan.

Schumer wurde am 5. Mai zum ersten Mal Mutter. Gene trägt den Nachnamen seines Vaters Chris Fischer. Mit ihm ist die Amerikanerin seit Februar 2018 verheiratet.

Von RND/dpa

Sie steht dazu, nicht perfekt auszusehen: Bei Instagram hat sich US-Komikerin Amy Schumer auf humorvolle Art und Weise für das Tragen von Krankenhausunterwäsche entschuldigt. Im Mai kam ihr Sohn Gene auf die Welt.