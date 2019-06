Sibirische Tiger-Drillinge dürfen erstmals ihr Gehege erkunden

Klein und kuschelig – noch sehen sie so aus. Die erst acht Wochen alten Sibirischen Tiger-Drillinge sind erstmals raus aus ihrer Wurfbox und erobern ihr Reich im Zoo Hannover.

Der Nachwuchs bei den Sibirischen Tigern im Zoo Hannover wird flügge: Die am 12. April geborenen Tiere durften nun ihre Wurfhöhle verlassen, um ihr Gehege im Dschungelpalast zu erkunden. Ein großer Moment für die Kleinen, ein großer Moment für die Zoobesucher.

In ihrer Unterkunft gibt es viel zu entdecken: Raschelnder Bambus, weicher Sand, Wasser, Wind. Säulen und Stufen wollen erklettert und Baumstämme zerkratzt werden. „Alexa zeigt sich auch in der Außenanlage als sehr fürsorgliche Mutter“, so Tierpflegerin Dörte Burdorf. „Sie lässt den Kleinen viel Entdeckungsraum, holt sie aber auch gleich wieder zu sich, wenn einer ruft oder ihr etwas nicht geheuer ist.“

Noch werden die mittlerweile rund sieben Kilo schweren Mini-Tiger schnell müde und sind daher in den kommenden Tagen erst einmal nur stundenweise zu sehen.

Von 12.30 bis 14 Uhr haben die Tiger die Möglichkeit, ihr Gehege zu erkunden –wenn sie denn möchten. „Die Öffnung zu ihrer vertrauten Wurfhöhle bleibt geöffnet, damit sich Mutter und Kinder immer wieder zurückziehen können, falls sie das möchten“, erklärt Dörte Burdorf.

Vater Aljoscha hat seinen Nachwuchs übrigens noch nicht kennengelernt, sondern bleibt dem Wurf lehrbuchmäßig fern.

Sibirische Tiger gelten nach Angaben des Zoos als stark bedroht, auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN werden sie als gefährdet eingestuft.

Von Sascha Prisemann/NP/RND

Mit Muttern lässt sich immer spielen. Zwei der drei Sibirischen Tigerkinder turnen auf Alexa herum .