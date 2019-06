Asylbewerber will Abschiebung entgehen, springt aus Fenster und stirbt

Um seiner Abschiebung zu entgehen, ist ein Asylbewerber in Baden-Württemberg aus einem Fenster gesprungen. Der Fluchtversuch endete tödlich.

Um seine Abschiebung zu verhindern, ist ein Asylbewerber in Baienfurt (Baden-Württemberg) aus dem Fenster gesprungen und dabei gestorben. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, war der 39 Jahre alte Algerier beim Packen seiner persönlichen Sachen plötzlich durch ein geöffnetes Fenster geklettert. Einer der Polizisten habe versucht, den Mann festzuhalten, aber der 39-Jährige stürzte aus dem dritten Stock etwa acht Meter in die Tiefe. Er starb noch an der Unglücksstelle.

Von RND/dpa

Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht.