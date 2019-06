Harry und Meghan veröffentlichen neues Foto von Sohn Archie – aus Anlass zum Vatertag

Bilder vom Nachwuchs von Prinz Harry und Herzogin Meghan sind rar: Doch zum Vatertag, der in Großbritannien an diesem Sonntag gefeiert wird, hat das royale Paar endlich wieder ein Bild von Baby Archie gepostet.

Bilder vom jüngsten Mitglied des britischen Königshauses sind bislang rar – nun können sich Fans über ein neues Foto von Baby Archie freuen. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ein Foto von ihrem gut einen Monat alten Sohn. Das Gesicht des Babys ist allerdings in Teilen von einer Hand – vermutlich Harrys – verdeckt.

Der Anlass des Bildes ist der Vatertag, der in Großbritannien am Sonntag gefeiert wurde. Im Text zu dem Bild wurde nicht nur allgemein ein froher Vatertag gewünscht – besondere Grüße gingen an Harry, der seinen ersten Vatertag feierte.

Neues Archie-Bild auf Instagram

Das erste Baby von Meghan und Harry, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, war am 6. Mai geboren worden. Knapp eine Woche später feierte die Herzogin ihren ersten Muttertag. Dazu postete sie ein Foto mit Babyfüßen.

Von RND/dpa

